У курского пенсионера украли кредитку

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-27T13:21:06+03:00

Похитителя задержали, когда он вернулся из столицы в Курск Фото: Из архива "КП"

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23-летний молодой человек из Дмитриевского района сожительствовал с родственницей 87-летнего курянина. Поругавшись в очередной раз с девушкой, парень уехал. При этом не забыл прихватить с собой банковскую карту ее пожилого родственника.

В ближайшем банкомате он снял с кредитки более 20 тысяч рублей. Сначала кутил по увеселительным заведениям Курска, а потом уехал в Москву.

Через некоторое время семье понадобились деньги. Банковскую карту пенсионер найти не смог. При обращении в банк выяснилось, что на счету нет денег. Тогда потерпевший обратился в полицию.

Похитителя задержали, когда он вернулся из столицы в Курск. Молодой человек при первом опросе в подробностях пояснил, как совершил хищение. По факту кражи возбудили уголовное дело. Парень находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU