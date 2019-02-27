2019-02-27T12:43:01+03:00
Происшествия

Под Курском с водонапорной башни украли оборудование

Два хутора остались без воды
Яна ШЕЛЕСТ
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Водонапорная башня вышла из строяВодонапорная башня вышла из строяФото: Из архива "КП"
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Летом 2018 года неизвестные на хуторе Кондратьевка и хуторе Спасские Выселки Медвенского района похитили электрооборудование и электропровода, подающие электричество к насосу водонапорной башни.

Водонапорная башня вышла из строя, жители населенных пунктов остались без воды. Прокуратура Медвенского района провела проверку в связи с длительным отсутствием питьевой воды.

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное в отношении неустановленного лица по ст. 215.2 УК РФ — «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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