Под Курском с водонапорной башни украли оборудование
Два хутора остались без воды
Водонапорная башня вышла из строяФото: Из архива "КП"
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Летом 2018 года неизвестные на хуторе Кондратьевка и хуторе Спасские Выселки Медвенского района похитили электрооборудование и электропровода, подающие электричество к насосу водонапорной башни.
Водонапорная башня вышла из строя, жители населенных пунктов остались без воды. Прокуратура Медвенского района провела проверку в связи с длительным отсутствием питьевой воды.
По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное в отношении неустановленного лица по ст. 215.2 УК РФ — «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU