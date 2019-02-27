2019-02-27T11:47:10+03:00
Происшествия

Курянин украл у знакомого кошелек с банковкими картами

Личность подозреваемого установили
Яна ШЕЛЕСТ
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Подозреваемый обязался вернуть похищенные деньгиПодозреваемый обязался вернуть похищенные деньгиФото: Из архива "КП"
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Молодые люди познакомились в компании, а после застолья решили возвращаться домой вместе. По дороге один из них тайком вытащил кошелек из кармана нового знакомого. Потерпевший был сильно пьян и ничего не заметил. Вспомнить с утра, где утерял имущество, молодой человек не смог.

Через некоторое время похититель снял с чужих банковских карт крупную сумму денег. К каждой из них были прикреплены пин-коды, поэтому потерпевший лишился всех своих средств.

Полицейские установили личность 30-летнего злоумышленника. Как выяснилось, при знакомстве он назвал чужое имя. Подозреваемый обязался вернуть похищенные деньги. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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