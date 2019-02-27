В Курской области паводок ожидается в марте

СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-27T10:16:23+03:00

В ликвидации возможных последствий будет задействовано более четырех тысяч спасателей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Доме Советов под руководством врио губернатора Курской области Романа Старовойта прошло заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Начало весеннего половодья в этом году прогнозируется на март.

— По прогнозу синоптиков большого паводка не ожидается, но, тем не менее, готовимся максимально. Важно, минимизировать последствия для курян, находящихся в зоне подтопления и не допустить гибели людей на воде, - подчеркнул врио начальника ГУ МЧС по Курской области Сергей Шаров.

В ликвидации возможных последствий будет задействовано более четырех тысяч спасателей. Уже формирован резерв из 700 единиц техники, 30 плавсредств, а также две подрывные команды. 28 февраля пройдет масштабная штатная тренировка, в ходе которой проверят готовность сил и средств.

В прошлом году от паводка больше всего пострадали Курский, Рыльский, Льговский, Глушковский и Солнцевский районы. Ситуация здесь держится на контроле. Это же касается и гидротехнических сооружений. Наиболее важные объекты уже прошли проверку и находятся в удовлетворительном состоянии.

На особый контроль будет взят также вопрос функционирования ГТС Курского водохранилища. При его эксплуатации прокуратура выявила нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU