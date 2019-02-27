2019-02-27T09:29:31+03:00
Происшествия

В Курске загорелась фура

Пожар произошел во втором Литовском переулке
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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26 февраля примерно в 11:20 в Курске во втором Литовском переулке загорелся грузовой автомобиль MAN. На место происшествия приехали спасатели пожарной части № 20, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание ликвидировали в 11:33. Огонь повредил кабину, моторный отсек, лобовое стекло и рефрижератор. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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