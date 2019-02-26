Курские таможенники задержали фуру с электротехническими изделиями

СЕГОДНЯ 17:44 2019-02-26T17:44:19+03:00

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Сотрудники Курской таможни в пункте пропуска Крупец задержали фуру, следовавшую из России на Украину. В грузовике перевозились электротехнические изделия общим весом около 14 тонн.

Таможенники пересчитали грузовые места, взвесили товар и выяснили, что количество грузовых мест на 1230 превышает заявленное в документах. А фактический вес товара почти на 2,5 тонны больше. Объяснить выявленные расхождения ни украинский перевозчик, ни декларант товара - не смогли.

По факту нарушения таможенных правил возбудили два дела об административных правонарушениях. Таможенники изъяли 13909,5 килограммов электротехнических изделий и изделий для монтажа проводки. Рыночная стоимость изъятых изделий составила 2,684 млн рублей.

Нарушителям таможенного законодательства грозят крупные штрафы и возможная конфискация товара.

ИСТОЧНИК KP.RU