В Курске завершились гастроли Варшавского цирка

СЕГОДНЯ 17:36 2019-02-26T17:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске завершились гастроли Большого Варшавского цирка. Представление порадовало больших и маленьких зрителей увлекательной, оригинальной программой, в которой было все - от смешных клоунов до высокопрофессиональных артистов - акробатов, жонглеров, воздушных гимнастов. И, конечно же, главными героями предствления стали животные - собачки, верблюды, слоны, пони, лошадки и даже боксер-кенгуру!

Главные артисты цирка на аренеФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

А "гвоздем программы" было выступление слоних Дженни и Магды под руководством Сергея Гулевича, дрессировщика Большого Варшавского цирка, и Натальи Челноковой.

Веселые клоуныФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дрессировщик Сергей Гулевич работает с Дженни и Магдой уже почти 20 лет! В цирк Сергей пришел сразу после службы в армии и устроился... разнорабочим. Но получилось так, что знакомство с очаровательными слонихами превратилось в дружбу на всю жизнь.

Сергей стал сначала помощником дрессировщика, а через какое-то время сам вышел на манеж вместе с Дженни и Магдой.

Куряне увидели невероятные по своей сложности номераФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске артистки выступали именно под руководством Сергея Гулевича. Они теперь неразлучны.

Варшавский цирк в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU