2019-02-26T16:34:22+03:00
Звезды

В Курске пройдет фестиваль «Славянские традиции»

Заявки принимаются до 10 апреля
Яна ШЕЛЕСТ
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Заявки принимаются до 10 апреляЗаявки принимаются до 10 апреляФото: Яна ШЕЛЕСТ
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12 апреля в 12.00 на площади перед центром народного творчества «Русь» пройдет фестиваль «Славянские традиции», сообщили в областной администрации.

К участию в мероприятии приглашаются фольклорные, хореографические коллективы, инструментальные ансамбли, солисты, исполнители народных песен и танцев, представляющие образцы традиционной русской народной культуры, а также умельцы декоративно-прикладного творчества.

Заявки принимаются до 10 апреля в Центре «Русь» по адресу Курск. ул. Обоянская 26, cnt-rus@mail.ru. В заявке необходимо указать наименование учреждения название коллектива, ФИО руководителя, количество участников, название исполняемых произведений. Справки по телефону: 89611686788.

ИСТОЧНИК KP.RU

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