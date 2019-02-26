В Курске пройдет фестиваль «Славянские традиции»

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-26T16:34:22+03:00

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12 апреля в 12.00 на площади перед центром народного творчества «Русь» пройдет фестиваль «Славянские традиции», сообщили в областной администрации.

К участию в мероприятии приглашаются фольклорные, хореографические коллективы, инструментальные ансамбли, солисты, исполнители народных песен и танцев, представляющие образцы традиционной русской народной культуры, а также умельцы декоративно-прикладного творчества.

Заявки принимаются до 10 апреля в Центре «Русь» по адресу Курск. ул. Обоянская 26, cnt-rus@mail.ru. В заявке необходимо указать наименование учреждения название коллектива, ФИО руководителя, количество участников, название исполняемых произведений. Справки по телефону: 89611686788.

ИСТОЧНИК KP.RU