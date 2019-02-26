Под Курском на пожаре погиб 58-летний мужчина
25 февраля 2019 года в селе Карыж Глушковского района загорелся жилой дом. В результате пожара погиб 58-летний хозяин домовладения. По факту гибели Рыльский межрайонный следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Курской области начал доследственную проверку.
В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий следователи установили, что мужчина проживал в доме один, злоупотреблял спиртными напитками.
Предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СК.
Ранее Следственный комитет начал проверку по факту гибели на пожаре в Тимском районе 48-летнего мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU