В Курске задержали наркоторговца

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-26T13:17:02+03:00

Курянин не только употреблял и распространял марихуану, но и самостоятельно ее выращивал Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

В полицию позвонили продавцы одного из курских магазинов и сообщили, что по залу ходит неадекватный мужчина и разбрасывает продукты. До приезда полицейских злоумышленник скрылся.

Установив личность хулигана, сотрудники полиции пришли к нему домой. Мужчина продолжил вести себя агрессивно и оказывал сопротивление стражам порядка.

Осматривая жилье, полицейские обнаружили и изъяли более одного килограмма марихуаны, а также порции синтетических наркотических средств. Часть запрещенных веществ была расфасована и упакована в пакеты и пластиковые капсулы.

По версии следствия, курянин не только употреблял и распространял марихуану, но и самостоятельно ее выращивал. В доме также полицейские обнаружили более десяти мобильных телефонов, которые использовались для связи с конечными потребителями.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за такое же преступление. По фактам незаконного оборота наркотиков возбудили дела по ст.ст. 228, 228.1, 231 УК РФ. Курянину грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU