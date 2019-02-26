В Курской области ОРВИ заболели свыше 6,6 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-26T12:07:18+03:00

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В Курской области продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. На прошлой неделе заболели гриппом и ОРВИ 6604 человека, 69,9% среди них – дети. Наибольшее количество заболевших отмечается среди детей в возрасте 3-6 лет.

В связи с отсутствием более 20% детей по причине ОРВИ в одной курской школе приостановили обучение. Также был приостановлен образовательный процесс в 19 классах девяти школ и четырех группах двух детских садов.

Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает, что при появлении симптомов ОРВИ или гриппа необходимо обратиться за медицинской помощью.

Продолжает работу горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. Вопросы специалистам можно задать в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам:

- в г. Курске 8-(4712) 58-71-86;

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах 8-(471-48) 2-46-49;

- во Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 8-(471-40) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах 8-(471-43) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах 8-(471-45) 4-39-65.

ИСТОЧНИК KP.RU