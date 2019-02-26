Курский БК «Динамо» обыграл красноярский «Енисей»
Матч завершился со счетом 102:66
«Динамо» разгромил красноярский «Енисей» со счетом 102:66
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Курский баскетбольный клуб «Динамо» разгромил красноярский «Енисей» со счетом 102:66. Матч регулярного этапа российской премьер-лиги состоялся в Спортивно-концертном комплексе Курска 25 февраля.
Первая четверть закончилась со счетом 31:20, вторая -25:20, третья - 25:15 и четвертая - 21:11.
Следующий матч подопечные Лукаса Мондело проведут с УГМК в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU