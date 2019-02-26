2019-02-26T10:19:09+03:00
Общество

Курянам вернут деньги за грязную питьевую воду

Этого требует прокуратура
Яна ШЕЛЕСТ
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Прокуратура провела проверку с привлечением экспертовПрокуратура провела проверку с привлечением экспертовФото: Из архива "КП"
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В прокуратуру Октябрьского района обратились жители многоквартирных домов, расположенных в поселке Прямицыно. Они пожаловались на некачественную питьевую воду.

Прокуратура провела проверку с привлечением экспертов, в ходе которой выяснилось, что питьевая вода в указанных многоквартирных домах поселка Прямицыно, действительно, не соответствует нормативным требованиям по органолептическим показателям (мутности).

Прокурор направил генеральному директору ООО «ЖКХ пос. Прямицыно» представление, в котором потребовал произвести перерасчет оплаты за водоснабжение в связи с предоставлением коммунальной услуги ненадлежащего качества.

Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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