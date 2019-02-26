Курянам вернут деньги за грязную питьевую воду
В прокуратуру Октябрьского района обратились жители многоквартирных домов, расположенных в поселке Прямицыно. Они пожаловались на некачественную питьевую воду.
Прокуратура провела проверку с привлечением экспертов, в ходе которой выяснилось, что питьевая вода в указанных многоквартирных домах поселка Прямицыно, действительно, не соответствует нормативным требованиям по органолептическим показателям (мутности).
Прокурор направил генеральному директору ООО «ЖКХ пос. Прямицыно» представление, в котором потребовал произвести перерасчет оплаты за водоснабжение в связи с предоставлением коммунальной услуги ненадлежащего качества.
Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU