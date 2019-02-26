С 1 июня в Курской области стартует купальный сезон

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-26T09:38:13+03:00

С 1 по 30 июня пройдет месячник на водных объектах Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Подготовка к нему уже началась

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В областной администрации подписали распоряжение о мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах на весенний период и купальный сезон 2019 года.

Купальный сезон по традиции начнется 1 июня и закончится 31 августа. До 15 апреля будут определены места для массового отдыха людей на водных объектах, для стоянок маломерных судов. Они пройдут техническое освидетельствование, а до 27 мая - должны быть полностью оборудованы.

Помимо этого, с 1 по 30 июня пройдет месячник на водных объектах. Аварийно-спасательная служба региона должна привести в готовность силы и средства маневренно-поисковых групп, а также организовать с «ВОСВОД» общественные спасательные посты на пляжах. В учебно-методическом центре ГОЧС Курской области обучат спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU