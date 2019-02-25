В Курске сотрудница банка похитила со счетов клиентов более 17 миллионов
Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы одного из банков. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Курской области.
Сотрудница банка похищала со счетов клиентов деньги на протяжении трех с лишним лет. Она совершала расходные банковские операции путем перевода денег вкладчиков на свой банковский счет. Таким образом она похитила более 17 миллионов рублей.
Суд назначил мошеннице наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Всю похищенную сумму с подсудимой взыскали.
ИСТОЧНИК KP.RU