2019-02-25T19:32:26+03:00
Происшествия

В Курске сотрудница банка похитила со счетов клиентов более 17 миллионов

Женщина проведет в колонии 3,5 года
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всю похищенную сумму с подсудимой взыскалиВсю похищенную сумму с подсудимой взыскалиФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы одного из банков. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Курской области.

Сотрудница банка похищала со счетов клиентов деньги на протяжении трех с лишним лет. Она совершала расходные банковские операции путем перевода денег вкладчиков на свой банковский счет. Таким образом она похитила более 17 миллионов рублей.

Суд назначил мошеннице наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Всю похищенную сумму с подсудимой взыскали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянин из-за девушки зарезал молодого парня
В Администрации Курской области произошли очередные кадровые изменения
Житель Курска напал в лифте на женщину
Просящая милостыню курянка украла зимние сапоги
В Курске открывается кинофестиваль "Сталкер"
В Воронеже прошла крупная медиапремия «Бал прессы, бизнеса и власти»
На праздниках на пожарах в Курской области погибло несколько человек
Куряне могут пожаловаться на давление на бизнес
СК проверяет обстоятельства гибели на пожаре курянина
Туман и гололед: курские спасатели сообщили об ухудшении погоды
Курские волонтеры просят помочь в поисках 28-летнего парня
Ученики сельских школ Курской области получат сертификаты на бесплатные занятия по каратэ
Под Курском сгорел дом
На мемориале "Памяти павших" в Курске возложили цветы и венки
Форум «Роспатриот-2019» пройдет в Курске
Курское здравоохранение проверят аудиторы
«РусЛайн» откроет южные авиарейсы из Курска
В курских лесах обещают ликвидировать свалки
В Курске пройдет флеш-моб патриотов
С начала года в Курской области зарегистрировано семь случаев бешенства
Под Курском обнаружили боеприпас
Курские спасатели будут дежурить на праздничных мероприятиях
Руководство курского СК проведет прием
29 курских предприятий оздоровят предпенсионеров в санаториях
В Курске появятся велодорожки