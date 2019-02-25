Курянин из-за девушки зарезал молодого парня

25 Февр. 19:02 2019-02-25T19:02:10+03:00

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24 февраля 2019 года 23-летний житель села Дьяконово Октябрьского района поссорился с 21-летним парнем из-за девушки. В ходе конфликта мужчина выхватил нож и ударил оппонента им несколько раз в туловище. Потерпевший от полученных ранений скончался.

Следственный комитет в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство». Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.

Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU