2019-02-25T18:32:53+03:00
Политика

В Администрации Курской области произошли очередные кадровые изменения

Распоряжения подписал Роман Старовойт
Яна ШЕЛЕСТ
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Распоряжения подписал Роман СтаровойтРаспоряжения подписал Роман СтаровойтФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Распоряжением губернатора Курской области от 22 февраля от должности председателя комитета по культуре по собственному желанию освобожден Валерий Вячеславович Рудской. С 25 февраля на эту должность назначена Елена Николаевна Яковлева.

Кроме того, распоряжением губернатора Курской области от 22 февраля на пост председателя комитета внутренней политики назначен Игорь Викторович Черкашин. До этого он временно исполнял обязанности председателя комитета.

Владимир Владимирович Гребенкин, занимавший должность временно исполняющего обязанности председателя комитета по делам молодежи и туризму, распоряжением губернатора Курской области от 25 февраля назначен на пост без приставки врио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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