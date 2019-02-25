2019-02-25T17:18:00+03:00
Происшествия

Житель Курска напал в лифте на женщину

Злоумышленника арестовали
Яна ШЕЛЕСТ
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Злоумышленника арестовалиЗлоумышленника арестовалиФото: Из архива "КП"
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29-летний молодой человек около 11 часов вечера находился в подъезде многоэтажки, расположенной на улице Бойцов 9 Дивизии в Курске. К лифту подошла жительница этого дома, собираясь подняться к себе на этаж.

Мужчина пропустил курянку вперед и зашел в лифт за ней. Как только кабина тронулась, он стал бить ее по голову пустой бутылкой из-под пива. На пятом этаже подозреваемый отобрал у потерпевшей сумку и выскочил на лестничную площадку.

На площадку вышел супруг женщины, услышавший крики. В подъезде он увидел человека который бежал вниз по лестнице с сумкой его супруги в руках. Этажом ниже подозреваемый не удержался на ногах и упал. Мужчина забрал сумку и задержал злоумышленника до приезда полиции.

С места преступления были изъяли следы крови, бутылку и другие улики. Женщину с множественными травмами головы отвезли в больницу. Проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой можно будет оценить тяжесть причиненного вреда здоровью.

Злоумышленника арестовали, в сизо он проведет два месяца. За нападение мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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