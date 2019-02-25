Просящая милостыню курянка украла зимние сапоги

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-25T14:00:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Курчатова обратилась женщина, которая рассказала, что у нее пропали две пары зимних сапог. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и выяснили, что в этот день по дому ходили женщины и просили милостыню.

По горячим следам стражи порядка обнаружили в соседнем доме трех женщин. Одна из них как раз оказалась обутой в украденную обувь, сообщили в УМВД по Курской области.

Подозреваемая созналась в краже и пояснила, что одна пара сапог ей не подошла по размеру и она их поставила у контейнера с мусором, а вторую обула.

ИСТОЧНИК KP.RU