2019-02-25T14:00:54+03:00
Происшествия

Просящая милостыню курянка украла зимние сапоги

Женщину задержали курчатовские полицейские
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Подозреваемая созналась в кражеПодозреваемая созналась в кражеФото: Из архива "КП"
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В полицию Курчатова обратилась женщина, которая рассказала, что у нее пропали две пары зимних сапог. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и выяснили, что в этот день по дому ходили женщины и просили милостыню.

По горячим следам стражи порядка обнаружили в соседнем доме трех женщин. Одна из них как раз оказалась обутой в украденную обувь, сообщили в УМВД по Курской области.

Подозреваемая созналась в краже и пояснила, что одна пара сапог ей не подошла по размеру и она их поставила у контейнера с мусором, а вторую обула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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