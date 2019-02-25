В Курске открывается кинофестиваль "Сталкер"
25 февраля в кинотеатре "Юность" в 19.00 открывается Международный кинофестиваль "Сталкер". Куряне увидят картину "Как Витька чеснок вез Леху штыря в дом инвалидов", ее представит лично режиссер Александр Хант.
Такжеу фестиваля появились дополнительные площадки в Курской области!
26 февраля в 18:00
Арт-пространство «Луна» (ТЦ «Манеж», 4 этаж) - показ художественных короткометражных фильмов.
27 февраля в 19:00
Bananas Bike & Bar (ул. Мирная, 41) - премьера художественного фильма «Потерянный остров».
28 февраля в 18:00
Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки - показ документальных короткометражных фильмов.
1 марта в 18:00
Кинотеатр «Неон» г. Курчатов Коммунистический просп., 35 - премьера художественного фильма «Звезды», творческая встреча с продюсером фестиваля Игорем Степановым.
ИСТОЧНИК KP.RU