2019-02-25T12:25:15+03:00
Звезды

В Курске открывается кинофестиваль "Сталкер"

25 февраля в кинотеатре "Юность" пройдет первый показ и встреча с режиссером
Ольга ДАНИЛОВА
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Кинофестиваль вновь вернулся в КурскКинофестиваль вновь вернулся в КурскФото: Светлана ВОЛКОВА
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25 февраля в кинотеатре "Юность" в 19.00 открывается Международный кинофестиваль "Сталкер". Куряне увидят картину "Как Витька чеснок вез Леху штыря в дом инвалидов", ее представит лично режиссер Александр Хант.

Такжеу фестиваля появились дополнительные площадки в Курской области!

26 февраля в 18:00

Арт-пространство «Луна» (ТЦ «Манеж», 4 этаж) - показ художественных короткометражных фильмов.

27 февраля в 19:00

Bananas Bike & Bar (ул. Мирная, 41) - премьера художественного фильма «Потерянный остров».

28 февраля в 18:00

Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки - показ документальных короткометражных фильмов.

1 марта в 18:00

Кинотеатр «Неон» г. Курчатов Коммунистический просп., 35 - премьера художественного фильма «Звезды», творческая встреча с продюсером фестиваля Игорем Степановым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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