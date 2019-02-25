2019-02-25T11:30:54+03:00
Происшествия

На праздниках на пожарах в Курской области погибло несколько человек

Пожарные не смогли спасти по крайней мере двоих курян
Ольга ДАНИЛОВА
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Два пожара в районах области закончились трагедиейДва пожара в районах области закончились трагедиейФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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23 февраля в Курчатовском районе произошел пожар, на котором спасатели проводили эвакуацию жильцов, а в Тимском районе, к сожалению, случилась трагедия: в огне погиб мужчина. Также не удалось спасти пенсионера в селе Кукуевка Курского района.

Сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме в поселке имени Карла Либкнехта поступило спасателям 23 февраля в 21.19. На месте огнеборцы были через три минуты, сказали в МЧС. И первым делом они приступили к спасению и эвакуации жильцов с третьего (где происходил пожар) и четвертого этажей, так как в подъезде наблюдалось сильное задымление. Всего спасатели вывели на свежий воздух девять человек. В результате огнем повреждена одна из комнат, сгорели личные вещи и мебель, закопчены стены и потолок во всей квартире. Здесь проживала 44-летняя женщина, ни ей, ни эвакуированным людям помощь не потребовалась. Причина пожара устанавливается.

Еще один пожар произошел в селе Быстрецы Тимского района утром 24 февраля. Огонь охватил жилой деревянный дом. На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №43 Тимского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Ликвидировать загорание удалось только через полчаса. При разборе завалов нашли труп хозяина дома - 48-летнего мужчины. Причина происшествия устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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