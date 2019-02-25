2019-02-25T11:12:13+03:00
Политика

Куряне могут поджаловаться на давление на бизнес

Следственный комитет открыл специальную "прямую линию"
Ольга ДАНИЛОВА
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Курские бизнесмены смогут жаловаться напрямую в МосквуКурские бизнесмены смогут жаловаться напрямую в МосквуФото: Светлана ВОЛКОВА
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По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес, рассказали в СК.

Принимают сообщения по номеру телефона 8(495)986-78-18 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45 по московскому времени). Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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