Куряне могут поджаловаться на давление на бизнес

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-25T11:12:13+03:00

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По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес, рассказали в СК.

Принимают сообщения по номеру телефона 8(495)986-78-18 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45 по московскому времени). Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU