СК проверяет обстоятельства гибели на пожаре курянина
Утром 24 февраля поступило сообщение о пожаре в селе Быстрецы Тимского района, здесь сгорел жилой дом. В результате пожара погиб 48-летний хозяин. По этому факту Щигровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.
В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина жил в доме один, злоупотреблял спиртными напитками. Предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении, сказали в СК.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU