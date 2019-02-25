СК проверяет обстоятельства гибели на пожаре курянина

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-25T11:37:29+03:00

Зима - пожароопасное время для российской глубинки Фото: из открытых источников

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Утром 24 февраля поступило сообщение о пожаре в селе Быстрецы Тимского района, здесь сгорел жилой дом. В результате пожара погиб 48-летний хозяин. По этому факту Щигровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.

В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина жил в доме один, злоупотреблял спиртными напитками. Предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении, сказали в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU