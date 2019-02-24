Туман и гололед: курские спасатели сообщили об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-24T14:16:44+03:00

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Курские спасатели предупреждают жителей региона об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, с девяти вечера воскресенья до 21:00 понедельника будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, умеренный снег, в западных районах - мокрый снег. Местами прогнозируется гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах туман. Ветер днем северо-западный 8-13 м/с. Температура: по области ночью от 1º - 6º мороза, днем от 2º мороза до 3º тепла.

Специалисты ГУ МЧС по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Ведь все предметы в такую погоду воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Если все-таки выехали на дорогу, то стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом.

Также спасатели просят водителей не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. При гололедице это может привести к заносу. В случае любой беды всегда можно обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU