2019-02-24T14:02:40+03:00
Происшествия

Курские волонтеры просят помочь в поисках 28-летнего парня

Игорь Струков нуждается в медицинской помощи
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: предоставлено волонтерами.фото: предоставлено волонтерами.
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28-летний молодой человек пропал в Курске. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Курск", Игорь Струков ушел из дома 22 февраля. С тех пор на связь с близкими он не выходил. Где может находиться парень, родственникам неизвестно. Также поисковики добавляют, что молодой человек, нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 172 см, имеет плотное телосложение, волосы светло-русые, глаза серые.

В день пропажи был одет в темно-синюю кожаную куртку, брюки синего цвета, серую трикотажную шапку, темно-синие полуботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Игоря, просят звонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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