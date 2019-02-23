Ученики сельских школ Курской области получат сертификаты на бесплатные занятия по каратэ

СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-23T11:39:08+03:00

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«Ассоциация Витязей» проведет «Уроки Мужества» для обучающихся сельских школ. В девяти районах региона в рамках реализации президентского гранта «Витязи земли Русской» Курское региональное отделение «Ассоциация Витязей» проводит «Уроки Мужества», приуроченные к Дню защитника Отечества.

В мероприятиях примут участие 500 мальчишек и девчонок из Мантуровского, Солнцевского, Октябрьского, Курского, Беловского, Большесолдатского, Льговского, Фатежского, Медвенского районов. В рамках уроков ребята встретятся с действующими спортсменами, победителями Всероссийских соревнований по боевым единоборствам, посетят мастер-класс по практической самообороне и, как итог, каждый из участников получит сертификат на посещение бесплатных занятий по всестилевому каратэ в клубе «Ассоциации Витязей», действующий до конца учебного года.

Расписание «Уроков Мужества»:

25.02 – Половневская школа Октябрьского района;

26.02. – Медвенская школа Медвенского района.

27.02 – Беловская школа Беловского района;

27.02. – Вышнереутчанская школа Медвенского района.

ИСТОЧНИК KP.RU