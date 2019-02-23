Ученики сельских школ Курской области получат сертификаты на бесплатные занятия по каратэ
«Ассоциация Витязей» проведет «Уроки Мужества» для обучающихся сельских школ. В девяти районах региона в рамках реализации президентского гранта «Витязи земли Русской» Курское региональное отделение «Ассоциация Витязей» проводит «Уроки Мужества», приуроченные к Дню защитника Отечества.
В мероприятиях примут участие 500 мальчишек и девчонок из Мантуровского, Солнцевского, Октябрьского, Курского, Беловского, Большесолдатского, Льговского, Фатежского, Медвенского районов. В рамках уроков ребята встретятся с действующими спортсменами, победителями Всероссийских соревнований по боевым единоборствам, посетят мастер-класс по практической самообороне и, как итог, каждый из участников получит сертификат на посещение бесплатных занятий по всестилевому каратэ в клубе «Ассоциации Витязей», действующий до конца учебного года.
Расписание «Уроков Мужества»:
25.02 – Половневская школа Октябрьского района;
26.02. – Медвенская школа Медвенского района.
27.02 – Беловская школа Беловского района;
27.02. – Вышнереутчанская школа Медвенского района.
ИСТОЧНИК KP.RU