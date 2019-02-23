Под Курском сгорел дом

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-23T11:29:15+03:00

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В 19.57 22 февраля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о возгорании в деревянном жилом доме, в селе Вислое Горшеченского района Курской области.

Здесь горел частный жилой дом. По данным МЧС, пожар локализован в 20:02, ликвидирован в 20:04. Пострадавших нет.

В результате пожара в деревянном жилом доме размером 7 на 8 метров, огнем повреждены две комнаты площадью 24 квадратных метра и вещи б/у.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU