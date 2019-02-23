На мемориале "Памяти павших" в Курске возложили цветы и венки

СЕГОДНЯ 11:20 2019-02-23T11:20:07+03:00

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В День защитника Отечества на мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» состоялось возложение цветов. В массовом шествии приняли участие и сотрудники куряне, представители политических партий и чиновники. Многие куряне пришли на мемориал с родственниками и близкими людьми.

День защитника Отечества - один из дней воинской славы России. Это памятная и торжественная дата для всех россиян. Особенно для тех, кто носит погоны и служит государству.

- В этот памятный день в первую очередь хочется от всей души поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Тех, кто доказывал безграничную любовь к Родине, преданность Отчизне, верность долгу и присяге, храбрость в боях, дисциплину и порядок в несении службы, – отметил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Курской области Сергей Шаров. - Мы тоже несем службу на благо государства. Поэтому защита Отечества лежит и на наших плечах. От всей души желаю всем здоровья, долголетия и чистого неба над головой!

Накануне спасатели отметили особо отличившихся на службе коллег грамотами и благодарностями. В списке награжденных десятки фамилий тех, кто обеспечивает безопасность курян в мирное время.

В возложении приняли участие представители всех силовых структур, федеральных ведомств, а также врио губернатора региона Роман Старовойт.

ИСТОЧНИК KP.RU