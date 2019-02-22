«РусЛайн» откроет южные авиарейсы из Курска

СЕГОДНЯ 19:59 2019-02-22T19:59:07+03:00

Из Курска снова можно будет улететь на юг Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Об этом заявил директор по формированию маршрутной сети авиакомпании Алексей Донченко на встрече с председателем областного комитета промышленности и транспорта Романом Колесниченко.

Рейсы планируется выполнять в Анапу, Сочи и Симферополь на коммерческой основе.

Также на встрече обсудили возможность ввода трех дополнительных встречных рейсов из Москвы, а также вопросы безопасности полетов и стабильность осуществления авиарейсов из курского аэропорта.

На сегодняшний день «РусЛайн» организует девять рейсов в неделю в Москву и обратно. Дважды в неделю куряне могут летать в Санкт-Петербург и один раз – в Минеральные Воды. Все маршруты субсидируются за счет областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU