В курских лесах обещают ликвидировать свалки

СЕГОДНЯ 17:32 2019-02-22T17:32:13+03:00

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В Курске расположены 28 лесных урочищ общей площадью более 2,8 тысяч гектар. Обеспечению пожарной безопасности лесных участков уделяется особое внимание. Будут отремонтированы установленные прежде шлагбаумы на въездах в леса, проведены выборочные санитарные рубки. Во время пожароопасного периода предстоит неоднократно обновить минерализованные полосы общей протяженностью 445 км, опоясывающие лесные участки. Для оперативного реагирования на пожары сформированы добровольные пожарные дружины.

Мониторинг обстановки в лесах будут вести лесники, а также с помощью беспилотного летательного аппарата. Для визуального контроля состояния лесных массивов и жилого сектора установлено пять видеокамер, информация с которых поступает в ЕДДС Курска. Кроме того установлено четыре видеокамеры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на высотных домах по улицам Льва Толстого, Дубровинского, Островского и на проспекте Кулакова. Они позволяют просматривать массивы парка имени 50 лет ВЛКСМ, урочищ Горелый лес и Хохлов лес. Работают два тепловизора для контроля за лесопожарной обстановкой, смонтированные на высотных домах по улице Малышева и проспекту Клыкова.

Предстоит большая работа по ликвидации потенциально пожароопасных несанкционированных свалок, в том числе в городских лесах. Также необходимо привести в порядок подъезды к пирсам, организованным на курских водоемах на случай забора воды для тушения пожаров, отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU