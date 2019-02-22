2019-02-22T16:13:28+03:00
Общество

В Курске пройдет флеш-моб патриотов

Вечером в городе прогремит фейерверк
Ольга ДАНИЛОВА
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Мероприятие пройдет на проспекте ПобедыМероприятие пройдет на проспекте ПобедыФото: Светлана ВОЛКОВА
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23 февраля в Курске на мемориальном комплексе «Курская дуга», около стелы «Город воинской славы» пройдет общегородская патриотическая акция, посвященная Дню защитника Отечества

В рамках мероприятия запланированы творческая программа и молодежный флешмоб «Звезда». В 19.00 - праздничный фейерверк.

В мероприятии примут участие военнослужащие, студенты, школьники, активисты молодежных общественных объединений.

Приглашаются все жители города принять участие в этом мероприятии.

Начало мероприятия: 18.30

ИСТОЧНИК KP.RU

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