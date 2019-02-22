В Курске пройдет флеш-моб патриотов
Вечером в городе прогремит фейерверк
Мероприятие пройдет на проспекте ПобедыФото: Светлана ВОЛКОВА
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23 февраля в Курске на мемориальном комплексе «Курская дуга», около стелы «Город воинской славы» пройдет общегородская патриотическая акция, посвященная Дню защитника Отечества
В рамках мероприятия запланированы творческая программа и молодежный флешмоб «Звезда». В 19.00 - праздничный фейерверк.
В мероприятии примут участие военнослужащие, студенты, школьники, активисты молодежных общественных объединений.
Приглашаются все жители города принять участие в этом мероприятии.
Начало мероприятия: 18.30
ИСТОЧНИК KP.RU