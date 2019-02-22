2019-02-22T16:09:58+03:00
Происшествия

С начала года в Курской области зарегистрировано семь случаев бешенства

Курян просят сделать прививки своим питомцам
Ольга ДАНИЛОВА
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Домашним животным рекомендуют провести вакцинациюДомашним животным рекомендуют провести вакцинациюФото: из открытых источников
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По оценкам специалистов, в регионе сохраняется напряженная эпизоотическая обстановка по заболеванию животных бешенством: с начала 2019 года в Курской области зарегистрировано семь случаев заболевания бешенством. Это опасное, в том числе для человека, вирусное заболевание, поражающее головной мозг со 100 % летальным исходом, которое передается при укусах со слюной больных млекопитающих (собаки, лисы, летучие мыши и др.).

Ветеринарная служба Курска проводит специальные мероприятия. Одним из основных является иммунопрофилактика всех восприимчивых к болезни животных. Однократное введение вакцины животному обеспечивает ему иммунитет против бешенства в течение года. Информацию о выездных профилактических вакцинациях, проводимых сотрудниками учреждения по гибкому графику, можно найти на сайте ОБУ «Курская городская станция по борьбе с болезнями животных».

Государственная ветеринарная служба настоятельно рекомендует жителям Курска проводить своевременные и регулярные вакцинации своих любимцев против бешенства. Если вы решили взять животное с улицы, обязательно принесите его в ветеринарную клинику для осмотра и последующей вакцинации против бешенства. В случае укуса безнадзорным животным незамедлительно обращайтесь в травматологические пункты для прохождения антирабической вакцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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