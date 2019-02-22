Под Курском обнаружили боеприпас
22 Февраля на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны. Находку обнаружили в поселке Тим на улице Красноармейской.
На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Обнаружен противотанковый патрон калибром 14,5 мм. Боеприпас вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в ГУ МЧС.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU