Под Курском обнаружили боеприпас

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-22T15:47:48+03:00

Звонок поступил из поселка Тим Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Противотанковый патрон пролежал в земле со времен Великой Отечественной

Изменить размер текста: A A

22 Февраля на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны. Находку обнаружили в поселке Тим на улице Красноармейской.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружен противотанковый патрон калибром 14,5 мм. Боеприпас вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в ГУ МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU