2019-02-22T15:47:48+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили боеприпас

Противотанковый патрон пролежал в земле со времен Великой Отечественной
Ольга ДАНИЛОВА
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Звонок поступил из поселка ТимЗвонок поступил из поселка ТимФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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22 Февраля на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны. Находку обнаружили в поселке Тим на улице Красноармейской.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружен противотанковый патрон калибром 14,5 мм. Боеприпас вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в ГУ МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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