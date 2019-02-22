Курские спасатели будут дежурить на праздничных мероприятиях

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-22T13:28:18+03:00

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Более 30 мероприятий с массовым пребыванием людей, которые пройдут в регионе 22 и 23 февраля, будут находиться на контроле силовиков. Общая группировка составит более трех тысяч человек и порядка 600 единиц техники. В этот период органы управления и силы постоянной готовности Главного управления, подчиненных Главному управлению учреждений и областных учреждений будут работать в режиме «Повышенная готовность».

Для реагирования на возможные ЧС будет организовано круглосуточное дежурство должностных лиц в составе оперативных штабов в Главном управлении и муниципальных образованиях. Обеспечена готовность к реагированию подвижного пункта управления, оперативных групп Главного управления, ЦУКС Курской области и местных пожарно-спасательных гарнизонов.

На все праздничные дни силами Государственной инспекции по маломерным судам совместно с сотрудниками УМВД России по Курской области и ВОСВОД обеспечено патрулирование водных объектов, а местных пожарно-спасательных гарнизонов - дорог федерального, регионального и местного значения. Кроме того, мониторинг за обстановкой на федеральных автомобильных дорогах также осуществляется дежурной сменой ЦУКС посредством 13 видеокамер.

Непосредственно в местах проведения праздничных мероприятий организовано дежурство сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU