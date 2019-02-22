Руководство курского СК проведет прием
26 февраля с 15.00 первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Курской области полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан в Суджанском межрайонном следственном отделе по адресу: Суджа, ул. Комсомольская, д. 1 «в».
Телефон для справок и предварительной записи 8 (471-43) 2-27-62.
На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.
При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU