2019-02-22T13:04:36+03:00
Политика

Руководство курского СК проведет прием

Чтобы записаться, при себе нужно иметь паспорт
Ольга ДАНИЛОВА
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Прием пройдет в СуджеПрием пройдет в СуджеФото: Из архива КП.
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26 февраля с 15.00 первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Курской области полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан в Суджанском межрайонном следственном отделе по адресу: Суджа, ул. Комсомольская, д. 1 «в».

Телефон для справок и предварительной записи 8 (471-43) 2-27-62.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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