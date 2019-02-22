2019-02-22T12:09:00+03:00
Общество

29 курских предприятий оздоровят предпенсионеров в санаториях

Это можно будет сделать за счет средств ФСС
Ольга ДАНИЛОВА
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Сотрудники предпенсионного возраста смогут отдохнуть в санаториях бесплатноСотрудники предпенсионного возраста смогут отдохнуть в санаториях бесплатноФото: Светлана ВОЛКОВА
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29 предприятий Курской области планируют в 2019 году направить своих работников предпенсионного возраста, которым осталось до пенсии пять и менее лет, на санаторно-курортное лечение в здравницах за счет средств ФСС.

Ежегодно Фонд социального страхования РФ позволяет работодателям направить до 20% сумм страховых взносов за предыдущий год на мероприятия по сокращению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (приобретение аптечек, тахографов, средств индивидуальной защиты, проведение медосмотров). С 2019 года работодателям выделяют дополнительные средства – 10% от уплаченной суммы страховых взносов - при условии, что они пойдут на приобретение путевок для работников-предпенсионеров.

Курское региональное отделение ФСС в 2018 году выделило 227 предприятиям на предупредительные мероприятия по охране труда около 60 млн рублей. Чаще всего работодатели направляли эти деньги на проведение обязательных периодических медосмотров, закупку средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение сотрудников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. В 2019 году Курскому региональному отделению Фонда в рамках финансирования предупредительных мер запланировано более 88 млн рублей. Чтобы получить финансирование на мероприятия по сокращению производственного травматизма, в том числе на санаторно-курортное лечение предпенсионеров, работодателям нужно подать заявление и весь необходимый пакет документов в Курское региональное отделение ФСС РФ до 1 августа 2019 года. Это можно сделать через Единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru. Более подробную информацию можно получить по телефону (4712) 72-23-40 или на сайте http://r46.fss.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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