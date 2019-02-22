2019-02-22T11:34:25+03:00
Деловой Курск

В Курске появятся велодорожки

А в ближайшее время на маршруты выйдут пять электробусов
Ольга ДАНИЛОВА
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Транспортная сеть в Курске должна стать более комфортнойТранспортная сеть в Курске должна стать более комфортнойФото: Светлана ВОЛКОВА
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Необходимость модернизации транспортной сети областного центра назрела уже давно. Часть автопарка находится в плачевном состоянии, а движение как личных автомобилей, так и общественного транспорта зачастую бывает затруднено.

Как уже сообщала "КП", тендер на разработку комплексной схемы организации дорожного движения и совершенствования транспортного обслуживания в городе выиграл Юго-Западный государственный университет. Анализ пассажиропотока уже начат, сотрудники вуза рассчитают точную потребность в количестве общественного транспорта, рассмотрят варианты по изменению маршрутов.

На встрече с представителями вуза первый заместитель губернатора Курской области Станислав Набоко также поставил задачу в проекте просчитать альтернативные варианты реновации трамвайного парка, а также создать условия для безопасного передвижения велосипедистов.

В областном центре уже приступили к замене транспорта. Администрация Курска закупила пять электротробусов, маршруты которых будут пролегать по проспектам Плевицкой и Дружбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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