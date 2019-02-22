2019-02-22T11:13:29+03:00
Политика

На курских дорогах пройдут сплошные проверки на трезвость

Курян призывают сообщать о пьяных за рулем
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Проверки пройдут в Курске и областиПроверки пройдут в Курске и областиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В предстоящие выходные дни сотрудники ГИБДД проведут сплошную проверку водителей на трезвость в Курской области.

Вождение в пьяном виде предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от полутора до двух лет.

В соответствии со ст.264.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – это лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курские спасатели будут дежурить на праздничных мероприятиях
Руководство курского СК проведет прием
29 курских предприятий оздоровят предпенсионеров в санаториях
В Курске появятся велодорожки
В Курской области пройдет ряд спортивных мероприятий
В Курске вечером сгорела иномарка
В Курской области началась подготовка к паводку
В Курске на ПЛК сгорела «Нива»
Курская полиция подвела итоги прошедшего года
В Курске пройдет открытый чемпионат по чтению вслух
С курянина взыскали 300 тысяч в качестве компенсации морального вреда
Курский «Авангард» пополнился новыми полузащитниками
В Курской области стало меньше разводов
Курские дороги отремонтируют по новым стандартам
Под Курском на рабочего упало спиленное дерево
В 2018 году куряне почти полторы тысячи раз пожаловались на банки и страховщиков
В Курске отключат свет
Курские спасатели вывели из горящего дома двух человек
Житель Пристенского района осужден за поджог
Курянка через суд взыскала с комитета здравоохранения деньги за лекарство
У психически нездорового курянина изъяли оружие
Курский БК «Динамо» обыграл турецкий «Хатай»
17 пожарных тушили дом в Курске