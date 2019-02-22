На курских дорогах пройдут сплошные проверки на трезвость

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-22T11:13:29+03:00

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В предстоящие выходные дни сотрудники ГИБДД проведут сплошную проверку водителей на трезвость в Курской области.

Вождение в пьяном виде предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от полутора до двух лет.

В соответствии со ст.264.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – это лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU