В Курской области пройдет ряд спортивных мероприятий

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-22T09:47:57+03:00

В Курской области лыжный спорт становится все более популярным Фото: из открытых источников

Соревнования по лыжным гонкам на Кубок губернатора состоятся в урочище Моква

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22-24 февраля. Областной турнир по мини-футболу 2002-2004 г.р.

22 февраля. Соревнования по прыжкам в высоту «Железногорский кузнечик». Железногорск, ул. Димитрова, д.20.

22-24 февраля. Всероссийский турнир по футболу среди детей 2010 г.р., посвященный Дню защитника Отечества. Курск, «ФОК №-1».

23 февраля в 12:00. 24 февраля в 11:00. Чемпионат и Первенство Курской области по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». Г. Курск, «МЕГАГРИНН» (6 этаж).

24 февраля в 9:00. Соревнования по лыжным гонкам «Кубок Губернатора Курской области»

Курск, Урочище Моква.

24-25 февраля в 11:30. Чемпионат и первенство Курской области по спортивному ориентированию на лыжах. Курский район, урочище Дурнево.

25 февраля – 2 марта. Всероссийский турнир по фехтованию на рапирах среди юношей и девушек, посвященный памяти МС России Кирилловой А.Б. Курск, Центр фехтования.

26 февраля в 11:00. Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций. Суджа, РФСЦ «Суджа».

28 февраля в 10:00. 7-е областные соревнования по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья по программе Специальной Олимпиады. Курск, «Трудовые резервы» (северная трибуна-манеж).

1 марта в 11:00. Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций. Пгт. Кшенский, ФОК «Старт».

2 марта. Блиц-турнир, посвященный 10-летию ветеранского хоккея с мячом Курской области и 60-летию чемпионов России команды «Труд». Курск, СК «Арена».

2-3 марта в 10:00. Кубок Курской области по стрельбе из лука. Курск, ФОК №1.

3 марта в 10:00. Чемпионат Курской области по лыжному марафону (6 этап Кубка Курской области). Курск, урочище Моква.

ИСТОЧНИК KP.RU