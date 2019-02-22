В Курске вечером сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 08:36 2019-02-22T08:36:43+03:00

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В 22.25 21 февраля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Ясная в Курске.

По прибытию пожарных в 22.29 выяснилось, что горел автомобиль «Daewoo Matiz». Загорание локализовано в 22:32, ликвидировано в 22:35. Пострадавших нет.

В результате пожара автомобиль выгорел полностью, сообщили в Управлении.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU