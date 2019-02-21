СЕГОДНЯ 17:49 2019-02-21T17:49:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курской области началась подготовка к паводку. В этом году впервые организовано обучение спасателей, которые в период паводка будут оказывать помощь на водных переправах.

– Всего обучение пройдут 60 человек, – рассказывает директор регионального учебно-методического центра ГОЧС Валерий Игнатов. – Сформировано три группы, это спасатели из Курска и районов области, в которых населенные пункты больше всего подвержены подтоплениям.

В Курске в этом году в готовности к развертыванию четыре лодочные переправы. Все они будут оснащены необходимыми средствами: мобильным блок-контейнером, спасательными жилетами и кругами, устройствами громкоговорящей связи.

ИСТОЧНИК KP.RU