В Курске на ПЛК сгорела «Нива»
Пожар произошел 21 февраля днем
Автомобиль сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 февраля примерно в 12.10 в Курске на проспекте Ленинского Комсомола загорелся автомобиль «Нива». На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6 города Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи.
Возгорание локализовали в 12:22, ликвидировали - в 12:25. В результате пожара автомобиль сгорел полностью. Из людей никто не пострадал.
В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU