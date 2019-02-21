В Курске на ПЛК сгорела «Нива»

СЕГОДНЯ 16:58 2019-02-21T16:58:09+03:00

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21 февраля примерно в 12.10 в Курске на проспекте Ленинского Комсомола загорелся автомобиль «Нива». На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6 города Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 12:22, ликвидировали - в 12:25. В результате пожара автомобиль сгорел полностью. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU