2019-02-21T16:58:09+03:00
Происшествия

В Курске на ПЛК сгорела «Нива»

Пожар произошел 21 февраля днем
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Автомобиль сгорел полностьюАвтомобиль сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

21 февраля примерно в 12.10 в Курске на проспекте Ленинского Комсомола загорелся автомобиль «Нива». На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6 города Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 12:22, ликвидировали - в 12:25. В результате пожара автомобиль сгорел полностью. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24