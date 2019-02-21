Курская полиция подвела итоги прошедшего года

СЕГОДНЯ 16:43 2019-02-21T16:50:05+03:00

Изменить размер текста: A A

21 февраля 2019 года начальник УМВД России по Курской области генерал-майор полиции Григорий Кулик выступил с отчетом перед депутатами Курской областной Думы о работе регионального Управления по итогам 2018 года.

В прошлом году по региону увеличилось число мошенничеств (с 1293 до 1470), что составляет 12% от всех преступлений. Существенно возросло количество краж и мошенничеств, совершаемых с использованием информационных технологий (50% от всех мошенничеств).

Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения (104), ниже среднероссийского (125) и по Центральному федеральному округу (125). Число преступлений против жизни и здоровья граждан сократилась на 11% (с 1435 до 1271). Снизилось число краж из квартир и домовладений граждан (с 399 до 341), фактов причинения тяжкого вреда здоровью (со 124 до 111).

Сократилась уличная преступность (с 2998 до 2873), а также в состоянии алкогольного опьянения (-8,3%; с 3067 до 2812). Перекрыты пять межрегиональных каналов поставки наркотических средств. Изъято более 35 килограммов наркотиков, четверть из которых синтетического происхождения.

Общее количество дорожно-транспортных снизилось на 1,1% (с 1601 до 1583), число погибших в авариях людей снизилось на 1,0% (с 201 до 199), число получивших ранения снизилось на 3,2% (с 2070 до 2004).

Общее количество погибших на автодорогах области сократилось с 201 до 199, а раненных – с 2070 до 2004 человек. В тоже время ситуация на территории города Курска и еще в 13 районах области отмечается рост числа ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU