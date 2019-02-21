В Курске пройдет открытый чемпионат по чтению вслух

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-21T15:34:16+03:00

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26 февраля в Курске выберут лучшего чтеца. В КТЦ «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) состоится отборочный тур Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Принять участие в нем может каждый желающий старше 18 лет, просто зарегистрировавшись на сайте. Мероприятие начнется в 18.00.

По правилам чемпионата участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а победитель получает в подарок приз от партнера чемпионата — издательства. Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух – лотерея.

В сезоне 2018-2019 этапы чемпионата пройдут более чем в 200 городах России, в Париже, Страсбурге, Лондоне и других. Финал чемпионата состоится летом 2019 года в Москве.

Партнерами сезона выступают Национальная литературная премия «Большая книга» и Литературная премия им. А.С. Пушкина «Лицей». В финальных турах участники прочтут отрывки из книг списка финалистов этих премий.

Заявки на участие принимаются на сайте ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» http://www.biblioring.ru/join.

ИСТОЧНИК KP.RU