С курянина взыскали 300 тысяч в качестве компенсации морального вреда

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-21T15:21:52+03:00

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В Курске судебный пристав-исполнитель взыскал в пользу пострадавшего в ДТП компенсацию морального вреда.

В межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Курской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с курянина в качестве компенсации морального вреда 300 тысяч рублей.

Во время совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся на счетах должника, а также постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации.

Кроме того, судебный пристав выяснил, что за виновным зарегистрировано имущество - жилой дом и земельный участок. В отношении их вынесли постановления о запрете на совершение действий по регистрации.

Так удалось взыскать задолженность в полном объеме. 300 тысяч рублей перечислены на счет пострадавшего в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU