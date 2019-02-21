С курянина взыскали 300 тысяч в качестве компенсации морального вреда
В Курске судебный пристав-исполнитель взыскал в пользу пострадавшего в ДТП компенсацию морального вреда.
В межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Курской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с курянина в качестве компенсации морального вреда 300 тысяч рублей.
Во время совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся на счетах должника, а также постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации.
Кроме того, судебный пристав выяснил, что за виновным зарегистрировано имущество - жилой дом и земельный участок. В отношении их вынесли постановления о запрете на совершение действий по регистрации.
Так удалось взыскать задолженность в полном объеме. 300 тысяч рублей перечислены на счет пострадавшего в ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU