Курский «Авангард» пополнился новыми полузащитниками

СЕГОДНЯ 15:16 2019-02-21T15:16:29+03:00

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«Авангард» пополнился новыми полузащитниками – из команд ЦСКА и «Спартак-Нальчик». 22-летний Александр Макаров из ЦСКА будет выступать за курских футболистов на условиях аренды до конца сезона. В составе главной команды ЦСКА молодой человек провел две встречи: в премьер-лиге и еврокубках. Также на правах аренды футболист выступал в ФНЛ за «Балтику» (Калининград) и «Тосно» (Ленинградская область). В 2013 году он в составе юношеской сборной России стал чемпионом Европы, реализовав послематчевый пенальти.

23-летний Хачим Машуков, игравший ранее в команде «Спартак-Нальчик», с «Авангардом» подписал контракт на 1,5 года. За свою карьеру спортсмен забил 13 мячей в 50 матчах.

Александр Макаров уже успел выступить в составе «Авангарда» в матче со «Спартаком-2», а также в стартовом составе в игре с «Тамбовом». Хачим Машуков за курский футбольный клуб провел три встречи на групповом этапе кубка ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU