В Курской области стало меньше разводов

СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-21T14:06:51+03:00

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По словам врио руководителя ведомства Ольги Воробьевой, в прошлом году в ЗАГС обратилось свыше 200 тысяч курян, зарегистрировано 41 460 актов гражданского состояния. При этом сократилось число разводов. Их зарегистрировано в 2018 году 4935. Число браков практически не изменилось в сравнении с 2017 годом, их оформлено 6959. Как известно, возможности брачного возраста безграничны: в прошлом году зарегистрирован брак, заключенный между 82-летними молодоженами.

Уменьшилась смертность. Все изменения, которые происходят в жизни курян, отображают в федеральном реестре.

— С 1 октября курские ЗАГСы начали работать в новой федеральной системе. Все сведения вносятся в единый для страны реестр. Это упрощает работу. В полную силу реестр заработает после 2020 года, — подчеркнула Ольга Воробьева.

ИСТОЧНИК KP.RU