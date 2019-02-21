Курские дороги отремонтируют по новым стандартам

СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-21T13:49:19+03:00

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В регионе стартует Год дорог. Объемы работ по реконструкции автомагистралей предстоят внушительные. Только в областном центре по проекту «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 32 улицы, общей протяженностью более 52 километров. Об этом сообщил директор комитета строительства и эксплуатации автодорог Курской области Владимир Муравьев.

— Дорожные работы будут проводиться по современным технологиям и соответствовать новому ГОСТу, который вступил в силу с 1 октября прошлого года. Он определяет требования к содержанию работ и сроки устранения дорожных дефектов, — отметил он.

До весны осталось восемь дней. Уже сейчас все дорожные службы Курской области активно готовятся к началу сезона. Идет ремонт оборудования. Насколько серьезная ведется подготовка, журналисты смогли убедиться, побывав сегодня в селе Черницыно Октябрьского района. Здесь уже 20 лет работает «Дорожное ремонтно-строительное управление № 2», филиал Суджанского ДРСУ. Сейчас на его базе завершается ремонт завода по производству асфальтобетонной смеси. Уже в апреле он начнет работу. Пока в лаборатории идет проверка на соответствие ГОСТу битума и щебня.

ИСТОЧНИК KP.RU