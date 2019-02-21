Под Курском на рабочего упало спиленное дерево

СЕГОДНЯ 13:48 2019-02-21T13:48:56+03:00

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14 февраля 2019 года днем рабочие выпиливали деревья в лесополосе в Большесолдатском районе. Один из лесорубов спилил дерево бензопилой, и оно упало на находившегося рядом другого рабочего. Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.

По факту гибели 31-летнего мужчины следтвенный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ — «Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего ЧП, а также виновные лица. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU