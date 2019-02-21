В 2018 году куряне почти полторы тысячи раз пожаловались на банки и страховщиков

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-21T13:34:37+03:00

Больше всего нареканий у курян было в адрес банков Фото: Из архива КП.

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В 2018 году жители Курской области направили в Банк России 1 442 жалобы.

В отношении банков поступило 672 жалобы, что составляет чуть менее половины (47%) всех жалоб, направленных мегарегулятору в минувшем году. При этом наиболее проблемными остаются вопросы потребительского кредитования (43% от всех жалоб на банки). Динамика обращений обусловлена, в частности, опережающими темпами роста кредитования физических лиц (на 33,6% в 2018 году), в том числе в сегменте ипотечного кредитования. Жалобы на проблемы с ипотекой составили 13,5% от общего объема жалоб на банки.

Значительная доля (41%) традиционно пришлась на жалобы против страховщиков. Основной тематикой в страховом сегменте по-прежнему оставалось оформление полиса ОСАГО. В Банк России поступило 526 жалоб от жителей Курской области по ОСАГО, где основными проблемами остаются применение коэффициента бонус-малус (скидки за безаварийную езду), отказы в заключении договора, а также оформление электронного полиса. Количество жалоб на неверный расчет коэффициента бонус-малус в минувшем году составило 294.

Стали поступать жалобы в Банк России от участников корпоративных отношений, а также обращения на субъекты коллективных инвестиций и рынка ценных бумаг, их общее число достигло 51 обращения.

Жалобы на микрофинансовые организации (МФО) составляли 5% от общего числа обращений жителей региона. Граждане стали чаще обращаться в МФО, которые рассматриваются в качестве альтернативы банкам. Чтобы защитить права клиентов, в отношении МФО введены дополнительные законодательные ограничения социального риска, включая снижение предельного размера долга и ограничение дневной процентной ставки.

ИСТОЧНИК KP.RU